Мир 27 декабря 2022, 22:34 Снижение цен на газ в Европе объяснили теплой погодой Замглавы ФНЭБ Гривач: цены на газ в Европе снизились из-за теплой погоды РИА «Новости»

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Резкое падение цен на газ в европейских странах связано с теплой погодой, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Его процитировала «Лента.ру».

По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в еврозоне опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля. По словам Гривача, это объясняется текущим температурным режимом.

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«Снижение цен — это реакция на теплую и ветреную погоду. Как следствие — низкие темпы расхода газа из подземных хранилищ», — отметил собеседник.

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Согласно прогнозу синоптиков, в Берлине температура воздуха в течение недели будет колебаться в пределах +7 +11 градусов. В Париже столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Теплая погода сохранится вплоть до конца первой недели 2023 года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейский рынок не закрыт для российского газа. Вопреки санкциям с начала года Россия нарастила поставки голубого топлива в страны ЕС до 19,4 миллиарда кубометров.