Мир 26 декабря 2022, 06:17 Вопреки санкциям Россия увеличила поставки газа в Европу Вице-премьер Новак: Россия нарастила поставки газа в ЕС до 19,4 млрд кубометров РИА «Новости»

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Несмотря на санкции, Россия с начала года нарастила поставки газа в страны Евросоюза до 19,4 миллиарда кубометров. Спрос на это топливо сохранился, страна готова поставлять его по газопроводу Ямал — Европа и через Турцию, рассказал в интервью ТАСС вице-премьер Александр Новак.

«Даже сейчас этот рынок не закрыт», — сказал он.

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Если по итогам 11 месяцев Россия перекачала 19,4 миллиарда кубометров, то по итогам всего года нарастит до 21 миллиарда кубометров газа. В Европе, по словам вице-премьера, сохранился дефицит, и страна готова продолжать сотрудничество. Он сказал, что для поставок можно использовать газопровод Ямал — Европа, который сейчас не задействован, или продолжать по «Турецкому потоку» — он работает в полную силу. Вице-премьер уточнил, что через Украину передают только треть объема, прописанного в контракте, — около 42 миллионов кубометров газа в сутки.

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Александр Новак рассказал, что европейские потребители не перестали подавать заявки на поставки газа, их получают регулярно. Сейчас стороны обсуждают перекачку дополнительного объема через Турцию после того, как там запустят хаб. Он рассказал о переговорах на поставку газа для внутренних рынков Казахстана и Узбекистана, а также предупредил о возможном снятии эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Европу.