Мир 19 марта 2023, 09:39 Снижение потолка цен на нефть сочли невыгодным для США Эксперт Колобанов: США невыгодно снижать лимит цен на российскую нефть РИА «Новости»

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Американским властям невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть, так как этот механизм влияет и на стоимость для производителей США. Такое заявление РИА «Новости» сделал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«Российский демпинг влияет и на цены для производителей в США, в том числе американские и европейские нефтяные компании, <…> которые направляют теперь значительную часть своего нефтяного экспорта в Европу», — отметил эксперт.

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Колобанов пояснил, что еще до введения потолка переключение на новые рынки удалось нашим компаниям за счет предоставления скидок. Он отметил, что вынужденный демпинг, который усилился после введения потолка, снижает общие мировые цены на нефть.

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Эксперт обратил внимание, что покупать топливо у России выгоднее, чем у других поставщиков сырья.

В середине марта стало известно, что страны G7 захотели сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.