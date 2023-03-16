Мир 16 марта 2023, 02:41 Страны G7 захотели сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель — СМИ WSJ: G7 хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны «Большой семерки» намереваются сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«„Группа семи“ хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель», — заявили авторы публикации.

Реклама

Чиновники Еврокомиссии уже уведомили об этом страны — участницы объединения о позиции G7. В частности, отметила газета, президент США Джо Байден на прошлой неделе во время встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Вашингтон не собирается корректировать нефтяные санкции против России.

Реклама

Между тем агентство Bloomberg сообщило, что ряд стран Евросоюза предложил еще снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель.

Ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна не продаст нефть ни одному государству, которое установит потолок цен на саудовские поставки. Принц отметил, что не будет удивлен, если другие страны поступят так же.