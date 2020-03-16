Снижение ключевой ставки в ФРС США назвали «своевременным решением»

«Я думаю, что это очень своевременное решение. Оно говорит о том, что ФРС имеет достаточное основание для того, чтобы думать о том, что мировая экономика очень сильно тормозится. И для того, чтобы предотвратить это торможение и снизить финансовые риски, она пошла на такую экстраординарную меру — неожиданно резко снизила ставку», — уточнил Абрамов.

Эксперт назвал другое решение, которое связано с кредитованием через своп-контракты пяти центральных банков: Банка Канады, Банка Англии, Банка Японии, ЕЦБ и Швейцарского национального банка.

«То есть США второй раз в истории пошли на беспрецедентные меры, когда стали кредитовать центральные банки других стран, чтобы те не испытывали проблем с ликвидностью доллара», — резюмировал Абрамов.

Ранее ФРС США почти до нуля уменьшила базовую процентную ставку.