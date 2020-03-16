    16 марта 2020, 11:47

    Снижение ключевой ставки в ФРС США назвали «своевременным решением»

    Ольга Ситникова

    Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов оценил решение Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ключевую ставку. Теперь ее значения достигли 0—0,25% из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил сайт RT.

    «Я думаю, что это очень своевременное решение. Оно говорит о том, что ФРС имеет достаточное основание для того, чтобы думать о том, что мировая экономика очень сильно тормозится. И для того, чтобы предотвратить это торможение и снизить финансовые риски, она пошла на такую экстраординарную меру — неожиданно резко снизила ставку», — уточнил Абрамов.

    Эксперт назвал другое решение, которое связано с кредитованием через своп-контракты пяти центральных банков: Банка Канады, Банка Англии, Банка Японии, ЕЦБ и Швейцарского национального банка.

    «То есть США второй раз в истории пошли на беспрецедентные меры, когда стали кредитовать центральные банки других стран, чтобы те не испытывали проблем с ликвидностью доллара», — резюмировал Абрамов.

    Ранее ФРС США почти до нуля уменьшила базовую процентную ставку.