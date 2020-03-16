ФРС США беспрецедентно снизила базовую процентную ставку

В качестве меры борьбы с рисками из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США почти до нуля снизила базовую процентную ставку. Было также объявлено, что система переходит к так называемому количественному смягчению.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС). В нем сказано, что последствия пандемии окажут воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе.

«В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%», — отмечается в заявлении.

Комитет также выразил надежду на сохранение целевого диапазона до тех пор, пока экономика не вернется к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности.

ФРС перейдет к политике количественного смягчения — она закупит дополнительные облигации на 700 миллиардов долларов, причем 500 миллиардов придутся на бумаги казначейства США.

Президент США Дональд Трамп, который неоднократно призывал руководство ФРС к снижению процентной ставки, приветствовал это решение.

«Я поздравляю ФРС с этим. Это замечательно для нашей страны», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объяснил снижение ключевой ставки ФРС США желанием поддержать экономику страны.

«ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача предотвратить мировую рецессию», — написал он в Twitter.