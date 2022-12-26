Мир 26 декабря 2022, 20:55 Снежная буря унесла жизнь почти 30 человек в штате Нью-Йорк Власти округа Эри на западе штата Нью-Йорк сообщили о 25 погибших из-за снежной бури РИА «Новости»

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Зимняя буря стала причиной гибели 25 человек в округе Эри на западе штата Нью-Йорк в США. Об этом в Twitter сообщил глава округа Марк Полонкарц.

«В связи со снежной бурей управление медицинского освидетельствования подтвердило 25 смертей», — написал он.

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В беседе с телеканалом CNN Полонкарц уточнил, что в основном погибших обнаруживают в сугробах и автомобилях.

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«Мы уже привыкли к снегу, но здесь отсутствие видимости, экстремальный холод и ветер. Пожалуй, это одни из самых трудных условий, с которыми мы сталкивалась», — добавил глава округа.

По словам Полонкарца, на выручку прибывшим на помощь спасателям приходилось отправлять других спасателей, машины вязли в глубоких сугробах. Для автомобилистов власти закрыли некоторые дороги в округе, включая трассу на крупный город Баффало.

«Это не совсем то Рождество, которого мы так ждали и на которое надеялись», — заключил он.

Ранее сообщалось, что во всем США из-за зимнего шторма отменили порядка трех тысяч авиарейсов.