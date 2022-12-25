Мир 25 декабря 2022, 08:49 Снежная буря в США унесла жизни уже 27 человек NBC: 27 человек погибли во время со снежной бури в США

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По меньшей мере 27 человек погибли в результате различных происшествий во время снежной бури, которая обрушилась на США. Об этом сообщила телекомпания NBC.

«По меньшей мере 27 погибших, более 3000 рейсов отменены, поскольку зимний шторм обрушился на большую часть США», — уточнили в сообщении.

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По данным телекомпании, гибель людей зафиксирована в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.

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Ранее стало известно, что 15 жителей США погибли из-за зимнего шторма. Затем число погибших выросло до 23. Морозы, рекордные снегопады, ураганный ветер и сильная гололедица тали причиной множества аварий, в населенных пунктах оборвались линии электропередач.

Власти Техаса объявили режим ЧС из-за нехватки электроэнергии. Также из-за шторма произошло рекордное сокращение добычи природного газа.