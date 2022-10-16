Снаряд попал в здание администрации Донецка | 360°

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Снаряд попал в здание администрации Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: снаряд ВСУ попал в здание администрации города

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Снаряд попал в здание администрации Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Зафиксировано прямое попадание вражеского боеприпаса в здание городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур.  Сгорело 3 автомобиля, стоявших возле здания. В здании городской администрации выбито остекление окон», — написал он.

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Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с места падения боеприпаса. На них видно, что поднимается густой черный дым, разрушены часть фасада здания и остекление, начался пожар. На место происшествия приехал пожарный расчет, они пытаются оперативно потушить возгорание.

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Совместный центр контроля и координации огня ДНР сообщил, что в течение ночи украинские националисты также обстреляли Куйбышевский, Петровский и Кировский районы натовскими снарядами калибром 155 миллиметров.

Накануне Кулемзин заявил, что в ходе субботнего обстрела Донецка серьезно пострадали три жилых дома и автомобиль в Кировском районе города. Также в Петровском районе снаряды ВСУ рухнули во дворе жилого дома, о пострадавших не сообщалось.

ДНР

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