Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 22:07

Маск оплатит Starlink для Украины из своего кармана

Спецоперация

15 октября 2022, 21:59

Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда

Реклама

Эксклюзив

15 октября 2022, 21:50

Таксист сбил ребенка на юго-востоке Москвы

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Спецоперация

15 октября 2022, 16:40

Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую

СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ по Донецку и Ясиноватой

Читать 360tv в

Украинские военные днем в субботу в очередной раз атаковали Донецк и Ясиноватую. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня.

В общей сложности националисты выпустили 27 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Орловка, Нетайлово и Красногоровка.

Реклама

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела в Кировском районе пострадали три частных дома, повреждены остекление и крыша. Также осколками  боеприпасов посечены забор и автомобиль.

Реклама

Он показал кадры последствий атаки ВСУ на Петровский район города.

«Соблюдайте крайнюю осторожность и не выходите из укрытий без острой необходимости! Берегите себя и своих близких», — призвал горожан кКулемзин.

Помимо этого, СЦКК зафиксировал атаку на населенный пункт Каштановое, по которому выпустили три ракеты калибром 152 миллиметра, писало издание «Утро.ру».

Утром Совместный центр сообщал об атаке боевиков на Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР, о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

ДНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама