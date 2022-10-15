Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 16:40 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ по Донецку и Ясиноватой РИА Новости

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Украинские военные днем в субботу в очередной раз атаковали Донецк и Ясиноватую. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня.

В общей сложности националисты выпустили 27 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Орловка, Нетайлово и Красногоровка.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела в Кировском районе пострадали три частных дома, повреждены остекление и крыша. Также осколками боеприпасов посечены забор и автомобиль.

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Он показал кадры последствий атаки ВСУ на Петровский район города.

«Соблюдайте крайнюю осторожность и не выходите из укрытий без острой необходимости! Берегите себя и своих близких», — призвал горожан кКулемзин.

Помимо этого, СЦКК зафиксировал атаку на населенный пункт Каштановое, по которому выпустили три ракеты калибром 152 миллиметра, писало издание «Утро.ру».

Утром Совместный центр сообщал об атаке боевиков на Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР, о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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