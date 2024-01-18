Мир 18 января 2024, 01:01 Не тот уровень. Зеленский заочно нахамил премьеру Китая Зеленский отказался от встречи с премьером Китая в хамской манере РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере высказался о премьере Госсовета КНР Ли Цяне на пресс-конференции в Давосе. Видео опубликовал офис президента в своем YouTube-канале.

Зеленский заявил, что не собирался встречаться с Ли Цяном, так как это политик не его уровня, и с ним мог бы встретиться премьер-министр, а не президент Украины.

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«Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а на Украине я принимаю решения. Кто принимает решения в стране? Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — заявил Зеленский.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники написало, что Украина просила КНР организовать встречу между Зеленским и Ли Цяном на Всемирном экономическом форуме в Давосе, но Китай эту просьбу отклонил.

Также на пресс-конференции Зеленский заявил, что во всем мире сейчас нет ресурсов военно-промышленного комплекса для противостояния с Россией.