СМИ: Зеленского заметили на горных лыжах в Буковеле

Отдыхающие на украинском горнолыжном курорте Буковель заметили в своих рядах президента. Сохранить анонимность у него не получилось.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит новогодние праздники в Карпатах. Путешественники заметили его на горнолыжном склоне курорта Буковель. Путешественники стали размещать фотографии с лидером государства в соцсетях.

«Если год начался со встречи с Президентом — он обречен быть успешным», — написала отдыхающая в Буковеле Татьяна Стаднийчук.

Фото с президентом удалось сделать и другому украинцу. Николай Софрон разместил снимок на свой странице в Instagram.

Украинский глава неоднократно заявлял, что в последние недели чувствует усталость. Видеозаписи и фотографии с некоторых рабочих встреч демонстрируют, какое у него изможденное лицо.