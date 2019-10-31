Глава Офиса Зеленского рассказал об усталости президента от негатива

Президента Украины по-настоящему измучил негатив в СМИ. Об этом заявил глава его офиса Андрей Богдан.

«Он (Зеленский — прим. ред.) устал. Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — сообщил Богдан во время интервью «Украинской правде».

Большая пресс-конференция Зеленского. Главное Подробнее

Собеседник признал, что руководитель Украинского государства «действительно измучен», так как очень переживает по поводу всего, что происходит со страной и что пишут об этом средства массовой информации. Богдан также добавил, что дал Зеленскому совет: максимально отстраниться от соцсетей, чтобы отдохнуть. Руководитель президентского Офиса уверил своего босса, что общество «не так осознает те или иные действия властей».

Помимо потока негатива из социальных сетей, телевизора и газет, Зеленского утомляет и напряженный график работы. «Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, какого Порошенко и не снилось», — подчеркнул собеседник издания.

Зеленский провел 11 октября 14-часовой пресс-марафон на новом гастрономическом рынке Kyiv Food Market, расположенном в исторической части Киева. Встреча президента с журналистами началась в 10:00 четверга, а завершилась за полночь в пятницу. В мероприятии приняли участие около 300 представителей СМИ.