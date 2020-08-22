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    22 августа 2020, 03:16

    СМИ: замглавы Госдепартамента прилетит в Москву для обсуждения Белоруссии

    Кирилл Фролов

    Второй человек в Госдепартаменте США Стивен Биган посетит Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии, рассказали источники Reuters. По их данным, в ближайшие дни Биган прилетит в Москву.
    СМИ: замглавы Госдепартамента прилетит в Москву для обсуждения Белоруссии

    Из российской столицы заместитель госсекретаря направится в Вильнюс, где находится экс-кандидат в президенты от белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

    Ранее госсекретарь США Майк Помпео допустил введение санкций против Белоруссии из-за президентских выборов, завершившихся в республике 9 августа. Дипломат заявил, что выборы не были «свободными и справедливыми».

    Позднее президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной, добавив, что в Вашингтоне наблюдают за развитием событий.

    По итогам выборов белорусский ЦИК объявил победу действующего президента Александра Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов, а объединенный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская 10,1%, заявили в Центризбиркоме. Тихановская не признала итоги голосования.

    Новости SMI.FM