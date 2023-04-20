Мир 20 апреля 2023, 08:52 СМИ заявили, что страны НАТО якобы хотят ударить по России ракетами Tomahawk NYT: НАТО готовит план запуска пяти тысяч ракет Tomahawk по России Правительство США / Flickr

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Североатлантический альянс разрабатывает стратегию мгновенного удара по России с применением пяти тысяч крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на материалы The New York Times.

По данным журналистов американского издания, НАТО хочет применить против Вооруженных сил России большое количество крылатых ракет средней дальности, чтобы системы противовоздушной обороны не смогли с ними справиться.

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Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин высказал мнение о том, что источник этих данных не заслуживает доверия и возможной целью этого вброса является запугивание или дезинформация.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о начале контрнаступления украинской армии. По ее словам, оно ведется на четырех направлениях: Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Артемовском. Она добавила, что активные действия ВСУ ведут также в Артемовске.