Важное 19 апреля 2023, 16:42 Украина заявила о начале контрнаступления на четырех направлениях Замминистра обороны Украины Маляр: ВСК начали контрнаступление на четырех направлениях Официальный сайт президента Украины

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ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях фронта в Донбассе: Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Артемовском. Об этом сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр. Заявление прозвучало на украинском канале «Рада».

«Наступление сегодня идет на четырех направлениях. <…> Это контрнаступательные действия, контрштурм», — отметила Маляр.

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Она добавила, что активные штурмовые действия предпринимаются в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Украина еще пару месяцев назад анонсировала весеннее контрнаступление, и российские войска давно к этому готовы. В частности, ВС России построили на линии фронта сложные инженерные укрепления длиной 800 километров, которые станут серьезным препятствием для ВСУ.

Сегодня стало известно, что ВСУ перебросили боевиков к поселку Соленое в Днепропетровской области и селу Богатырь в Донецкой Народной Республике.

Предпринятые пару дней назад попытки наступления на российские позиции под Угледаром закончились крахом. Российские военнослужащие ликвидировали минимум три танка противника, также ВСУ потеряли БМП и пехоту.