«Газпром» прекратил поставки газа в Финляндию

Поставки газа в Финляндию из России прекратили утром 21 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».

Импорт энергоносителя остановили в 7.00 утра. «Газпром экспорт» уведомил финскую компанию Gasum Oy о грядущем прекращении поставок 20 мая. По словам представителей министерствa занятости и экономики Финляндии, вентиль перекрыли из-за отказа оплачивать поставки российского газа в рублях.

Между «Газпром экспорт» и Gasum Oy заключено долгосрочное соглашение, оплата по которому должна осуществляться в евро. Представители финской энергетической компании обратились в арбитражный суд. Они считают, что требование оплачивать газ от «Газпром экспорт» в рублях нарушает подписанные ранее договоренности.

Власти Финляндии подготовились к сокращению импорта топлива из России. Пока нововведения доставляют неудобства, но их обещают доработать. Среди принятых мер — переход на другие виды топлива и использование трубопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию со странами Балтии.