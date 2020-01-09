СМИ: власти США считают, что иранские ПВО случайно сбили украинский Boeing

Чиновники правительства США считают, что украинский самолет Boeing 737-800, летевший из Тегерана в Киев был случайно сбит ПВО Ирана. Выводы они сделали на основе спутниковых данных.

В частности, об этом на условиях анонимности сообщили Newsweek представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки. Они утверждают, что были обнаружены инфракрасные «вспышки» двух запусков, и после одного из них произошел взрыв. Украинский лайнер был сбит по ошибке, пишет издание

Самолет авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», следовавший из международного аэропорта Тегерана Имама Хомейни в международный аэропорт Борисполь, предположительно, был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, считают собеседники издания.

Источники в Пентагоне сообщили CBS News, что США зарегистрировали сигнал включения иранского радара, после чего последовал взрыв.

К мнению о том, что потерпевший крушение самолет был случайно сбит иранскими ПВО, приходят все больше официальных лиц в США. Пока они называют эту версию рабочей. Она основана не только на данных спутников, уточнил канал CNN, ее подтверждают регулярно собираемые американской разведкой электронных данных.

После того, как Тегеран заявил, что самолет загорелся до падения, Киев наметил четыре возможных сценария случившегося, включая ракетный удар и терроризм. Как сообщило Reuters, украинские следователи намерены обыскать место падения, на предмет обнаружение возможных обломков ракеты российского производства, использовавшейся иранскими военными.

При этом иранские эксперты со ссылкой на первоначальные результаты расследования сообщили, что отказались от версии о ракетном ударе, ставшем причиной крушения.

Поскольку пилоты украинского самолета пытались вернуться в аэропорт, мы отказались от версии о ракетной атаке по летательному аппарату Али Абедзаде глава Организации гражданской авиации Ирана.

Украинский самолет разбился рано утром 8 января. В результате падения украинского Boeing 737-800 после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни погибли все 176 человек.