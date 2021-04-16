СМИ: власти Пакистана заблокировали соцсети и мессенджеры в стране

В Пакистане заблокировали работу Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube и Telegram для внутренней безопасности. На этой неделе в крупнейших городах станы прошли стычки сторонников исламской радикальной организации «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (ТLР) с полицией. Об этом сообщило издание Dawn.

Как пишет газета со ссылкой на пакистанские власти, в Лахоре, Исламабаде, Пешаваре и других городах во время столкновений погибли как минимум семь человек. Из них несколько полицейских. 300 силовиков получили ранения.

Местные правозащитники раскритиковали власти за отключение социальных сетей в пятницу и предупредили пакистанцев, что этот прецедент может привести к более суровому ограничению свобод. Руководство страны запретило TLP на основе закона о терроризме.

«Техрик-и-Лаббайк Пакистан» — это ультраправая исламистская политическая партия в Пакистане. Сторонники TLP известны своими массовыми протестами против любых изменений в законодательстве.