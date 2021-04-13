Недовольные карикатурами на пророка Мухаммеда устроили погромы в Пакистане

Тысячи человек устроили столкновения с полицией на улицах Пакистана из-за карикатур на пророка Мухаммеда во французских СМИ. Протестующие заблокировали основные дороги и железнодорожные пути в стране.

Протестующие, как сообщил Reuters, начали блокировать въезды и выезды из всех крупных городов страны после ареста Саада Ризви, который является лидером крайне правого исламистского движения. Правительственный чиновник Навид Заман сообщил, что митингующие нападали на сотрудников полиции, а также повредили транспортные средства. Массовое перекрытие дорог парализовало бизнес в крупных городах Пакистана.

Исламисты, как указал Заман, отказались расходиться, пока их лидера не отпустят. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

Саада Ризви арестовали 12 апреля за подстрекательство к беспорядкам. Он призывал последователей выйти на митинги по всей стране из-за того, что пакистанские власти откладывают решение о высылке французского посла.