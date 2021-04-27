СМИ: власти Китая запретили упоминать о победе Хлои Чжао на «Оскаре»

Режиссер фильма «Страна кочевников» Хлоя Чжао стала второй женщиной и первой китаянкой, которая получила премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер». Но в Китае про ее достижение не упоминают СМИ и удаляются любые сообщения в социальных сетях. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным издания, сразу после победы Чжао на «Оскаре» китайские социальные сети заполнили радостные сообщения в ответ на ее речь. Режиссер произнесла несколько строк на мандаринском языке из классического китайского текста: «Люди от рождения хороши по своей природе». Пользователи ответили множеством смайликов и радостными возгласами. Но все они исчезли после полудня.

В местных поисковиках Baidu и Sogou при упоминании имени режиссера есть только ссылки на удаленные статьи.

Центральное телевидение Китая и информационное агентство «Синьхуа», не упоминали о победе Чжао весь день.

Два журналиста государственных СМИ Китая в беседе с репортером The Wall Street Journal заявили, что министерство пропаганды запретило упоминать о Хлое Чжао за ее критические комментарии о стране, которые она сделала в 2013 году. Речь идет об интервью журналу Filmmaker. Режиссер, отвечая на вопрос о своем детстве, заявила, что родилась и выросла в Пекине, «где повсюду только ложь».

Поведение китайских властей объяснил профессор университета Южной Калифорнии Стэнли Розен. Он пояснил, что в этом году Коммунистическая партия Китая отмечает свое 100-летие. Поэтому Пекин не хочет отвлекать жителей от патриотического послания, которое он готовит в данный момент.

Фильм «Страна кочевников» получил сразу три премии «Оскар». Золотые статуэтки достались не только режиссеру Хлое Чжао, но и актрисе Фрэнсис МакДорманд, которая сыграла главную роль. Эта же картина победила в номинации «Лучший фильм».