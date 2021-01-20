СМИ: Венгрия будет прививать граждан от СОVID российским «Спутником V»

В Венгрии хотят разрешить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Регулятор страны уже дал соответствующие рекомендации, а у Будапешта есть проект контракта на покупку препарата.

На необходимость одобрить произведенную в РФ вакцину от коронавируса указал Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии, сообщило РИА ФАН. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто должен обсудить поставки «Спутника V» во время своего визита в Россию.

Венгерский новостной портал Index со ссылкой на источники уточнил, что дело — за получением данных лабораторных исследований и других тестов. Их ждут от Национального центра общественного здравоохранения. Полученные сведения помогут наладить вопрос о массовых поставках российского препарата.

Проект контракта на покупку вакцины у Будапешта уже есть, процитировало агентство Reuters заявление Сийярто. Если препарат одобрят к использованию, то и документы о закупке подпишут. Глава венгерского МИД должен посетить Москву на этой неделе.