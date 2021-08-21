СМИ: вакцину компании Pfizer полностью одобрят в США 23 августа

В США намерены полностью одобрить применение препарата от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Решение расширит возможности частных и государственных организаций по введению обязательной вакцинации.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) должно объявить об одобрении вакцины 23 августа, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

После этого у частных и государственных организаций возможности по введению обязательной вакцинации расширятся. Предположительно, заявление FDA мотивирует сделать прививку тех американцев, которые не вакцинировались одобренными для экстренного использования препаратами.

Сейчас экстренное применение вакцины BioNTech и Pfizer рекомендуют для людей старше 12 лет.

Изначально предполагалось, что препарат Pfizer полностью одобрят ко Дню труда. В 2021 году он выпадает на 6 сентября. В американском регуляторе надеялись рассмотреть заявку к 20 августа, но не успели проанализировать документы. Поэтому вакцина, вероятнее всего, получит одобрение в следующий понедельник.