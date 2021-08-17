Гинцбург рассказал об эффективности комбинации вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer

Вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против «дельта»-штамма коронавируса для тех, кто вакцинировался двумя прививками Pfizer. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer „Спутником Лайт“ вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — сказал Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

Он пояснил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против «дельта»-штамма, но есть предположения, что только 40%.

«Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — добавил Гинцбург.

«Спутник Лайт» была зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, которые требуют двух инъекций.

Иностранные граждане смогут вакцинироваться от коронавируса в прививочном пункте в петербургском ТЦ «Галерея». Для них услуга будет платной. Прививать иностранцев в ТЦ стартовала с 16 августа. Стоимость прививки вакциной «Спутник Лайт» составит 3500 рублей. В день прививочный пункт сможет принимать до 150 иностранцев (общая пропускная способность — 1000 человек).