СМИ: в ООН поставили под сомнение участие хуситов в атаке на Saudi Aramсо

Хуситы из движения «Ансар Аллах» не имеют отношения к нападению на объекты Saudi Aramсо в сентябре 2019 года. Их ответственность подвергли сомнению независимые эксперты ООН.

Соответствующие доводы приведены в секретном докладе, который подготовлен для комитета по санкциям против Йемена в составе Совета Безопасности международной организации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

При расследовании инцидента возникли сомнения в характеристиках беспилотников, которые были использованы для нападения на объекты Saudi Aramсо. Дальности полета дронов, скорее всего, не хватило бы для запуска с земли, которую контролируют хуситы.

Специалисты заметили, что беспилотники летели по направлению к нефтяным объектам в Абкайке и Хурайсе с северо-запада и северо-востока. Если бы их запустили из Йемена, то аппараты прибыли бы с юга.

Кроме того, эксперты усомнились, что в Йемене могли не только разработать, но и произвести подобное «относительно сложное оружие».

Ударить по нефтяной структуре Саудовской Аравии, по имеющимся данным, приказал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Причастность Тегерана к атаке в ООН доказать не сумели, хотя о ней говорили как в Эр-Рияде, так и в Вашингтоне. Иранская сторона отрицает свою причастность к случившемуся.

Нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco произошло в ночь с 13 на 14 сентября. Их атаковали дронами и крылатыми ракетами. Инцидент с наследным саудовским принцем обсудил президент России Владимир Путин.