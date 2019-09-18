  • Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ королевства

    18 сентября 2019, 15:51

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин созвонился с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в королевстве после атаки дронов на объекты нефтегазовой компании Saudi Aramсо.

    Как сообщил официальный сайт Кремля, Путин во время беседы выразил озабоченность по поводу произошедшего.

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    «Обсуждена ситуация в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии. Владимир Путин выразил озабоченность на этот счет и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего», — приводит агентство текст сообщения.

    Также в Кремле подчеркнули, что лидеры обсудили ситуацию на глобальном рынке углеводородов и ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+.

    Путин и Мухаммед Бен Сальман договорились предпринимать совместные меры, чтобы стабилизировать мировые цены на нефть. Также был затронут вопрос предстоящего визита Путина в Саудовскую Аравию.

    Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны, сообщила «Газета.ru».

    14 сентября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, принадлежащих компании Saudi Aramco. После этого объем мировой добычи нефти существенно сократился.

    За произошедшее ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако Вашингтон винит в случившемся Тегеран.