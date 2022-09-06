Мир 06 сентября 2022, 05:50 Поделиться Telegram

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Viber СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию Bloomberg: идея Трасс заморозить цены на энергию может обойтись в 130 миллиардов фунтов РИА "Новости"

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Инициатива избранного премьер-министра Британии Лиз Трасс заморозить цены на энергоресурсы для населения может обойтись стране в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов), написало агентство Bloomberg.

Издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники, ранее сообщило о поисках Трасс выхода из энергетического кризиса. Чтобы сохранить цены на электроэнергию на текущем уровне или даже снизить их, необходимы миллиарды фунтов стерлингов. Заморозка планируется в 2024 году и приурочена к парламентским выборам.

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Бывшая глава МИД Британии во время дебатов заявила, что в случае своего избрания в течение недели представит меры по решению проблемы с энергоресурсами. Однако ее слова кажутся популистскими, учитывая обстоятельства, в которых оказалась страна. Эксперты полагают, что цены невозможно будет удержать, они продолжат расти.

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Победу Трасс в гонке за пост премьера в России восприняли со смехом. По мнению сенатора Алексея Пушкова, это был «анти-отбор», если его прошел такой кандидат-русофоб.

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