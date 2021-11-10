СМИ узнали сроки личной встречи Путина и Байдена
Коммерсант: Путин и Байден лично встретятся в начале следующего года
Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден могут лично встретиться в начале следующего года. До этого они обсудят насущные вопросы по видеосвязи, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
«Предварительный график контактов Владимира Путина и Джо Байдена выглядит так: беседа в онлайн-формате до конца этого года, а затем личная очная встреча в начале следующего», — говорится в сообщении.
По данным издания, детали личной встречи глав государств еще не согласовали, однако Путину и Байдену предстоит обсудить реализацию своих договоренностей на саммите в Женеве.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никакой информации по вопросу очной встречи Путина и Байдена. Воздержалась от анонса и представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Путин и Байден встретились 16 июня 2021 года в Женеве. Им удалось договориться о восстановлении российско-американских отношений в различных сферах.