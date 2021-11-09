Кремль и Белый дом заявили об отсутствии данных о встрече Путина и Байдена

Белый дом заявил, что не располагает информацией о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в этом году. Нет таких сведений и у Кремля.

«Мне нечего анонсировать по поводу какой-либо встречи», — ответила на вопрос журналиста о возможной встрече двух лидеров представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, у него тоже нет никаких данных об очных переговорах Путина и Байдена.

«Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Ранее Байден напомнил, что на саммите в Женеве он пообещал Путину добиться привлечения хакеров к ответственности. Он подчеркнул, что сдержал свое слово. Федеральное правительство использует все свои инструменты для противодействия злоумышленникам.

Переговоры президентов России и США проходили 16 июня в Женеве. Путин предложил американскому коллеге вести совместную борьбу с киберпреступлениями. Также лидерам двух стран удалось договориться о восстановлении отношений в различных сферах.