Макрон заявил, что Франция не воюет с Россией

Франция вместе с партнерами оказывает экономическое и дипломатические давление на Россию, однако это не значит, что Пятая республика ведет войну с РФ. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, передал ТАСС.

Меры давления на Россию в экономике и дипломатии стали ответом Франции и ее партнеров на события вокруг Украины. Но французы не воюют с РФ, заявил Макрон.

Французский президент отметил, что экономические санкции, которые ввели европейские страны, стали реакцией на действия РФ, которые они осуждают. А дипломатическое давление оказывают, полагая, что это поможет урегулированию.

«Но Франция не ведет войну против России, это важно понимать», — заявил Макрон.

Сегодня ситуация на Украине беспокоит уже сильнее, чем вчера, добавил он. По его словам, первоочередная задача сейчас — обеспечить безопасность атомных станций на Украине.

«Наши усилия сосредоточены вокруг того, чтобы, в первую очередь, избежать катастрофы в атомной энергетике», — процитировала Макрона «Газета.ru».

Глава французского МИД Жав-Ив Ле Дриан ранее заявил о необходимости сохранения контактов с российским лидером Владимиром Путиным. В нынешней ситуации важно разговаривать, а для этого нужно поддерживать каналы связи, объяснил дипломат, слова которого привел RT.