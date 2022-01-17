Белый дом не исключил возможность отключения России от SWIFT

Евросоюз и США рассматривают альтернативные санкции против России вместо ее отключения от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии, вместо этой меры экономические ограничения могут ввести против крупнейших российских банков. При этом в Белом доме не исключили, что могут прибегнуть и к отключению от SWIFT.

На новые меры США и Евросоюз готовы пойти в случае начала военной операции России против Украины. Собеседники издания пояснили, что отключение России от SWIFT приведет к дестабилизации финансовых рынков, а также к появлению альтернативных платежных систем, где страны Запада потеряют доминирующее положение.

Главной темой переговоров между представителями Евросоюза и США остается возможность ввести санкции против российских банков. Германия настаивает на том, что в «черном списке» должны оставаться исключения, чтобы оплачивать импорт российских газа и нефти.

Представитель Совета национальной безопасности администрации президента США подтвердил, что переговоры с европейскими коллегами в отношении новых санкций против России действительно идут. Но примут их только в том случае, если произойдет реальный военный конфликт с Украиной. Конкретных предложений по поводу предстоящих ограничений он не раскрыл.

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — привел слова представителя Белого дома ТАСС.

Угрозы отключения России от системы SWIFT звучат со стороны Запада с 2014 года, когда Евросоюз и США ввели первые санкции за присоединение Крыма. Тогда же Центральный банк России начал работать над альтернативными финансовыми сервисами. Внутри страны для жителей действует Национальная система платежных карт, которая обеспечивает работу Visa и Mastercard. Для компаний работает система передачи финансовых сообщений, которая обеспечивает до 20% внутреннего финансового трафика.

О серьезных последствиях для всего мирового финансового рынка в случае отключения России от SWIFT заявил председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. Он отметил, что спад начнется во всех экономиках мира, а также пострадает мировая торговля.