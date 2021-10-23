СМИ узнали о тайной спецоперации Великобритании против России и Китая

Шесть лет назад министерство обороны Великобритании создало подразделение, отслеживающее коммерческую активность экстремистов в Сирии и Ираке. В нем работали бывшие финансисты и банкиры. Они изучали международные потоки капитала и ситуацию на сырьевом рынке. Сейчас отдел начал борьбу с Россией и Китаем.

Специалисты секретного отдела должны ослабить противника, ограничив его доступ к финансам, сообщила газета The Financial Times. Для этого они работают в связке со спецслужбами и 77-1 бригадой отдела по борьбе с информационной войной.

«Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют „серую зону“ между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей», — процитировало опубликованный материал РИА «Новости».

В этом году на пенсию ушел куратор группы маршал авиации Эдвард Стрингер. Он рассказал, что в ходе оперативной работы специалист искали критически важные элементы бизнес-модели противников. Затем они старались их устранить и усложнить замену.

«Все эти организации — мини-политические единицы в рамках своей экономики… Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?» — рассказал Стрингер.

В последние годы отдел использовался как непостоянное подразделение для выполнения конкретных задач.

Этой весной в Великобритании решили принять закон об обязательной регистрации граждан других стран, работающих от имени правительства зарубежных стран.