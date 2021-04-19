Британия решила бороться с «враждебными» Россией и Китаем с помощью нового закона

Правительство Великобритании планирует выпустить закон, согласно которому все, кто работает в стране от имени правительства зарубежных стран, должен регистрировать свое присутствие в государства. В Соединенном королевстве заявили, что это им поможет бороться с «враждебными» Китаем и Россией.

Премьер-министр Борис Джонсон может объявить о нововведении во время речи британской королевы Елизаветы II, которая состоится 11 мая. О планах британского правительства сообщило издание The Times.

Поправки расширят действие существующего закона по преследованию и депортации иностранных шпионов. Отказ регистрироваться будет рассмотрен как уголовное преступление.

В США есть аналогичный закон, согласно которому иноагенты должны обязательно регистрироваться в Минюсте и предоставлять периодически отчеты о своей работе.

Ранее газета The Times сообщала, что Великобритания в мае направит в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат королевского военно-морского флота в знак солидарности с Украиной на фоне ситуации на российско-украинской границе.