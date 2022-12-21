Мир 21 декабря 2022, 20:40 СМИ узнали о строительстве нового торгового маршрута Россией и Ираном Bloomberg: Россия и Иран создают новый торговый коридор на 3000 километров Публичное достояние

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Россия и Иран ведут совместное строительство нового трансконтинентального торгового маршрута, который протянется от восточной окраины Европы до Индийского океана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Находящиеся под давлением санкций Россия и Иран поворачиваются друг к другу — и обе тоже смотрят на восток. Цель состоит в том, чтобы оградить коммерческие связи от вмешательства Запада и наладить новые связи с гигантскими и быстрорастущими экономиками Азии», — заявили авторы статьи.

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Протяженность маршрута, уточнили в материале, составит 3000 километров. Он будет «недоступен для любого иностранного вмешательства».

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Согласно данным отслеживания судов, на которые опираются в своем материале журналисты, десятки российских и иранских судов уже курсируют по этому маршруту.

Эксперт по санкциям и внешней политике России в лондонском Международном институте стратегических исследований Мария Шагина предположила, что Россия и Иран «создают устойчивые к санкциям цепочки поставок». Благодаря новому торговому коридору они смогут сократить существующие маршруты на тысячи километров.

Ранее в Белом доме заявили, что у США якобы есть доказательства заключения договора между Россией и Ираном по поставке в РФ баллистических ракет.