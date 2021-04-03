СМИ узнали о способности предустановленного ПО передавать данные за рубеж

Предустановленный софт якобы может отправлять данные пользователей за границу. В обязательных приложениях есть скрытые аналитические трекеры. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчет АНО «Информационная культура».

«В числе компаний, которые могут получать данные, Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации», — говорится в отчете.

Специалисты проанализировали коды приложений Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», сайта госуслуг и платежной системы «Мир» и выяснили, что слежки нет только в последнем. Во всем остальном ПО работают встроенные аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и других компаний. Все это касается контекстной рекламы.

«Власти сделали предустановку этих приложений обязательной, то есть де-факто они взяли на себя ответственность за передачу данных граждан третьим лицам в других странах», — приводит издание директора «Инфокультуры» Ивана Бегтина.

Разработчики рассказали, что без трекеров не обойтись, а передаваемая компаниям информация — это не личные данные.

«Указанные инструменты помогают улучшать пользовательский опыт, отправлять уведомления пользователям и оптимизировать рекламные настройки», — пояснил директор по данным в «Яндексе» Иван Черевко.

С 1 апреля производители смартфонов, которые выходят на российский рынок обязаны предустанавливать на гаджеты отечественное ПО. В Минцифры уверены, что новый закон положительно повлияет на развитие российских цифровых продуктов и создаст конкурентные условия с иностранным софтом.