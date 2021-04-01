Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры вступил в силу 1 апреля. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказали о ряде преимуществ, которые принесет эта инициатива, сообщила Lenta.ru.

Инициатива должна позитивно повлиять на развитие российских цифровых продуктов. Одна из главных задач законопроекта — импортозамещение и создание условий для конкуренции российских проектов с зарубежными программами.

Заместитель главы министерства Максим Паршин подчеркнул, что в список обязательных для установки программ вошли приложения, которые уже заслужили у россиян популярность.

Паршин отметил также, что у пользователей должна быть возможность выбирать, какими приложениями пользоваться: отечественными или зарубежными.

«Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. И мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений», — отметил заместитель.

Правительство утвердило список обязательных для установки российских приложений в январе. В список попали приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».