СМИ узнали о сюжете нового фильма про Гарри Поттера

Сюжет новой картины расскажет историю, которая произойдет с героями романа 20 лет спустя. СМИ написало, что большая часть оригинального актерского состава примет участие в съемках. Также ожидается, что создатели добавят новые сюжетные линии.

По данным издания, одним из центральных персонажей станет дочка Волан-де-Морта. Она предпримет попытку воскресить отца. Также журналистам стало известно, что на экраны может выйти не только фильм, но и сериал. Он будет связан с Альбусом Северусом — младшим сыном Гарри Поттера. Впервые он появился в эпилоге второй части «Даров смерти». Источник издания не исключил, что сценаристом новых киноработ станет «мама» Гарри Поттера — Джоан Роулинг.

Первая книга о юном волшебнике — «Гарри Поттер и философский камень» — вышла в 1997 году. Всего Роулинг написала семь книг о Гарри Поттере. В них рассказывается о «мальчике, который смог выжить», его друзьях и их приключениях в волшебном мире. У романа о Гарри Поттере уже есть продолжение в виде пьесы под названием «Гарри Поттер и Проклятое Дитя». Его написали Джек Торн Джон Тиффани в соавторстве с Джоан Роулинг. События разворачиваются спустя много лет после окончания Гарри, Роном и Гермионой Хогвартса. Главным героем книги становится Альбус Северус Поттер. Вполне возможно, что фильм будет основываться на этом произведении — на это намекает сюжет.

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