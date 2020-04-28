В Госдуме рассказали о состоянии Ким Чен Ына

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын в порядке и сейчас работает. Такое заявление сделал руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.

«Все нормально, он (Ким Чен Ын — прим. ред.) работает, направил телеграмму президенту Южно-Африканской республики по случаю национального праздника», — сказал РИА «Новости» Тайсаев, сославшись на слова представителя посольства КНДР в РФ.

Депутат призвал не верить сообщениям СМИ о плохом состоянии северокорейского лидера. По словам Тайсаева, нужно дождаться официальных заявлений по этому поводу.

Ким Чен Ын перестал появляться на публике с середины апреля. Он даже не приехал на празднование дня рождения его деда Ким Ир Сена. После этого в некоторых западных изданиях стала появляться информация о болезни руководителя Северной Кореи и даже о его смерти.

Бывший посол КНДР в Великобритании Тхэ Ен Хо считает, что у Ким Чен Ына действительно возникли проблемы со здоровьем. Экс-дипломат предположил, что северокорейский лидер не может самостоятельно передвигаться.

Тем не менее власти Южной Кореи заявили, что глава соседнего государства жив и здоров. По их данным, он работает удаленно и находится в северокорейском курортном городе Вонсана.