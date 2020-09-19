«„Северный поток — 2“ — это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим „Северный поток — 2“, то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций», — приводит агентство слова Гердта.

Депутат добавил, что сейчас все отказываются от атомной энергетики, закрывают угольные станции, переходят на электротранспорт. Запрет на строительство «Северного потока — 2» ставит под удар энергетическую безопасность Германии. Берлину будет негде взять энергоресурсы, если отказаться от выгодного во всех отношениях предложения России по газу.

Гердт уверен, что ситуация вокруг газопровода — это борьба за энергетический рынок сбыта, которую ведут грязными методами. Все, кто поддерживает идею отказаться от строительства «Северного потока — 2», должны сказать своим избирателям, что после этого цены за газ и электричество взлетят на 20%.

Ранее фракция немецкого парламента «Зеленые» внесла на рассмотрение предложение об остановке работы над «Северным потоком — 2». На заседании бундестага депутаты так и не пришли к единому мнению по этому документу.