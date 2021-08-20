СМИ узнали о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану

Россия настроена сохранить Среднюю Азию в сфере своего влияния, поэтому президент РФ Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве настойчиво призвал его отказаться от военного присутствия в Афганистане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и российских чиновников.

По данным издания, российская сторона якобы не хочет расширять сотрудничество с Байденом и его командой, что подрывает усилия Вооруженных сил Соединенных Штатов по борьбе с новыми террористическими угрозами после вывода войск из Афганистана.

«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда (в Афганистан — прим. ред.)», — цитирует газета бывшего эксперта Госдепартамента по Евразии Пола Гобла.

По мнению авторов материала, с захватом власти талибами* требование Пентагона к наращиванию контртеррористического потенциала приобрело особую актуальность. Издание подчеркнуло, что позиция Путина ограничила возможности США по размещению своих беспилотников и других сил в соседних с Афганистаном странах.

В конце прошлой недели сторонники движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане. До этого Соединенные Штаты вывели из республики свои войска, которые перебросили туда 20 лет назад.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.