СМИ узнали о бунте стран Евросоюза из-за идеи эмбарго на российский газ

Пять европейских стран возмущены перспективой введения эмбарго против российского газа и нефти. «Бунт» возглавила Венгрия со своим премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом написала британская газета Daily Express.

По информации издания, Орбан считает эмбарго на газ и нефть из России «красной линией», поскольку подобная мера «убьет» его страну.

«Виктор Орбан нарушил европейский строй и возглавил восстание против санкций ЕС, в то время как блок ожидает более жестких наказаний против России», — пишет издание.

Отмечается, что в последние недели Германия сменила тон и «подняла тревогу» относительно разрыва связей с Москвой. Это объясняется тем, что Берлин получает из России 49% общего объема газа.

Также в запрете импорта из России не заинтересованы Австрия, Италия и Нидерланды.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против санкций на поставки сырья из России и не поддержала запрет импорта угля, нефти и газа из РФ.