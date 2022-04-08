Ле Пен выступила против санкций в отношении России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против санкций на поставки сырья из России и не поддержала запрет импорта угля, нефти и газа из РФ. Об этом написало РИА «Новости».

Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» заявила, что в целом согласна с санкциями, в том числе с теми, которые вводят против российских олигархов.

«Единственное, чего я не хочу, — это санкции против сырья», — сказала политик.

Ле Пен предрекла, что без российского сырья будет туго и французам, и всему миру.

Кандидат в президенты Франции также выступила против эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля.

«Я против всего того, что спровоцирует рост платежей для французов», — объяснила она.

Ле Пен подчеркнула, что французы и их покупательная способность — ее приоритет.

Запрет на поставки российского угля могут включить в очередной пакет санкций ЕС. Российских газа и нефти эти ограничения не коснутся, но к этому вопросу еще вернутся.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщило, что импорт российского угля в ЕС могут запретить в августе, на месяц позже, чем планировали. Предположительно, сроки сдвинули под давлением властей Германии.