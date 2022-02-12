Россиянам полностью запретили въезд на Украину
«Страна.ua»: гражданам РФ полностью запретили въезд на Украину
Украина полностью запретила въезд на свою территорию гражданам РФ. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.
По данным издания, исключения могут быть сделаны для тех, кто предоставит справку о смерти близких родственников. Сообщатся, что в настоящее время пограничники, отказывая во въезде в страну, ссылаются на приказ руководства, который поступил 12 февраля около 13:00 по местному времени.
Петицию, призывающую президента Украины Владимира Зеленского полностью запретить росиянам въезд на территорию страны, создал в ноябре 2021 года экс-руководитель одесского отделения организации «Правый сектор» (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) Сергей Стерненко. На своей странице в социальной сети Facebook Стерненко отмечал, в частности, что ему будут крайне интересны оправдания Зеленского за «открытые на восьмом году войны границы с оккупантами».
Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский допустил, что Украина может ограничить выезд из страны военнообязанных граждан и ввести ограничения для въезда иностранцев. Однако пока официальных заявлений об этом не было.