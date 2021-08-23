СМИ узнали, что бывший афганский министр теперь развозит пиццу в Германии

Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат после переезда в Германию стал развозчиком пиццы. Он доставляет еду в городе Лейпциг, сообщило EHA News.

По данным издания, экс-министр из Афганистана работает в службе доставки Lieferando, он развозит на велосипеде пиццу.

Издание Leipziger Volkszeitung уточнило, что Садаат с 2018 года входил в состав правительства Афганистана при президенте Ашрафе Гани. Саадат отвечал за вопросы расширения сети мобильной связи для сельского населения. Однако в 2020 году кабмин вынудил его подать в отставку. Это произошло после того, как Саадат не согласился передать финансирование возглавляемого им ведомства для государственной стратегии для борьбы с талибами. После ухода из власти Саадат уехал в Германию.

Тем временем движение «Талибан»*, которое захватило власть в Афганистане 15 августа, объявило об амнистии сбежавшего из страны Гани и всех госчиновников.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.