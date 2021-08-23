«Талибан»* объявил амнистию для президента и всех чиновников Афганистана

Движение «Талибан»* распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, в частности и на президента Ашрафа Гани. Талибы* сообщили, что все госслужащие могут вернуться в Афганистан. Такое заявление сделал лидер «Талибана»* Халил ур-Рахман Хаккани в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV.

Он сказал, что между талибами* и свергнутым президентом Ашрафом Гани, а также вице-президентом Амруллой Салехом и советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом нет вражды.

«Наша сторона прощает всех, от генерала [воевавшего против нас] до простого человека», — заверил Хаккани.

Он призвал других афганцев не бежать из страны и добавил, что сообщение о том, что талибы* будут мстить, распространяют враги. Хаккани заявил, что все живущие в Афганистане нацгруппы могут чувствовать себя спокойно.

«Таджики, белуджи, хазарейцы и пуштуны — все наши братья», — добавил представитель «Талибана»*.

При этом пакистанские СМИ сообщили, что число желающих уехать из Афганистана по-прежнему велико. В стране, в частности, остаются около 800 граждан Пакистана, которые намерены уехать.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.