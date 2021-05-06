Экс-генпрокурор Украины рассказал, что его уволили за отказ возбуждать дело против Хантера Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка утверждает, что потерял должность после того, как отказался по приказу президента Владимира Зеленского возбуждать дело в отношении сына президента США Джозефа Бадена. На этом, по его мнению, настаивало окружение экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Сейчас он находится в Страсбурге, где дал интервью порталу BuzzFeed. Рябошапка заявил, что Хантер Байден в прошлом был членом правления украинской энергетической компании Burisma. Интерес к его персоне косвенно подтверждают попавшие в СМИ разговоры, состоявшиеся между главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Украинский высокопоставленный чиновник пообещал юристу начать расследование, касающееся Хантера Байдена.

«Зеленский спрашивал меня несколько раз, имеются ли нарушения закона в этом деле, начатом [тогдашним генпрокурором Украины Юрием] Луценко, нарушения со стороны Хантера Байдена. Мы рассмотрели 15 или 16 дел. Мы изучили все их и не нашли ничего, что могло быть нарушением закона», — сказал Рябошапка.

Его сопротивление давлению со стороны в итоге стало одной из причиной увольнения. Зеленский хотел видеть на этом посту более лояльного человека, который положительно реагировал бы на сигналы президента.

«У Ермака были хорошие связи с администрацией Трампа, и он думал, что Трамп победит на выборах. Он обещал, что займется проблемами между США и Украиной. Теперь он должен отлаживать между ними», — предположил экс-прокурор.

В офисе Зеленского заверили представителей издания, что ни президент, ни Ермак никогда не давили на правоохранительные органы. В аппарате предположили, что заявления Рябошапки, скорее всего, вызваны внутриполитическими обстоятельствами.

В Киеве против экс-генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки возбудили уголовное дело по подозрению в декларировании недостоверных сведений и неправомерном вознаграждении.