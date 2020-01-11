СМИ: украденные из «Зеленого свода» в Дрездене ценности выставили на «темном» рынке

Преступники предложили купить украденное израильскому охранному предприятию CGI, с которым после кражи начало работать руководство музея. Злоумышленники выставили некоторые из ценностей за девять миллионов евро в криптовалюте.

При этом ряд других СМИ заявляют, что правоохранительные органы Германии не подтверждают данную информацию, а также то, сотрудничает ли CGI с «Зеленым сводом».

Неизвестные обокрали «Зеленый свод» утром 25 ноября 2019 года. Согласно данным полиции, воры подожгли один из трансформаторов, обесточив сразу несколько крупнейших музеев в Дрездене. Затем они проникли в здание галереи через угловое окно, разбили стекло витрины и через несколько минут скрылись, забрав с собой как минимум три набора старинных ювелирных изделий 18 века.