Самое наглое ограбление столетия. Как два человека лишили бесценного наследия всю Саксонию

Дрезденский музей «Зеленый свод», получивший свое название из-за отделанных малахитом колонн, 25 ноября ограбили двое неизвестных. Добычей преступников стали три набора драгоценностей с бриллиантом и алмазами.

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Пока даже неизвестно точно, что именно вынесли воры. Одни источники утверждают, что речь идет об античных украшениях, другие утверждают, что украден аграф курфюрстра Августа Сильного, третьи сообщают, что помимо драгоценностей преступники вынесли несколько ваз и другие мелки предметов. Тем не менее, кража уже получила название самой крупной в послевоенной истории.

Полиция сообщила, что воры подожгли трансформатор под мостом, обесточив музейный комплекс, а затем забрались в окно первого этажа в исторический зал музея с сокровищами. В нем выставлено около трех тысяч экспонатов.

Немецкие издания сообщили, что примерная стоимость украденного может доходить до миллиардов евро. Эксперты утверждают, что три набора украшения из 90 предметов представляют особую ценность потому, что это полные ансамбли. Кроме того, они представляют огромную историческую ценность. Стоимость драгоценных камней в оценках даже не упоминается.

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Генеральный секретарь Staatliche Kunstsammlungen Dresden Марион Аккерманн заявила, что продажной стоимости комплектов не может быть речи, ибо они никогда не должны были продаваться.

Министр внутренних дел Саксонии Роланд Уоллер с горечью признал, что были утрачены «художественные сокровища неизмеримой ценности».

Министр культуры Германии Моника Грюттерс признала, что кража из музея «предметов, составляющих нашу идентичность как культурной нации, ударила ее в самое сердце». Она уточнила, что меры безопасности в «Зеленом своде» недавно были усилены.

Премьер-министр Саксонии Майкл Кречмер заявил, что был потрясен взломом. По его словам, ограблена не сокровищница, а все саксонцы.

Чтобы понимать всю глубину уныния представителей немецкого музейного мира, нужно рассказать об истории «Зеленого свода». Здание сокровищницы относится к XVI веку. В 1723–1730 годах саксонский курфюрстр и польский король Август Сильный устроил там сокровищницу. Историческая часть экспозиции находится на первом этаже в восьми аутентично отреставрированных залах.

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Во время Великой Отечественной войны и сокровищница и музей Дрездена были частично разрушены. Уникальная экспозиция была вывезена в Москву. Через 13 лет советские власти вернули ее Берлину. В начале тысячелетия хранилище было серьезно реконструировано и в 2006 году оно открылось для посещений.

В восьми залах можно было увидеть сокровища князей Веттинов — изделия из золота, серебра, драгоценных камней, янтаря и слоновой кости. Большинство экспонатов стоят на консолях и подставках. Украденные комплекты находились в отдельных витринах. Воры целенаправленно к ним направились и разбили стекло.

По данным полиции, на камеры видеонаблюдения попали двое мужчин. Возможно, грабителей было больше. Примечательно, что охранники музея их сразу заметили на экранах, но попыток задержания не предпринимали. Сейчас они оправдывается тем, что не были вооружены. Но и у грабителей на видео какого-либо оружия не наблюдается.

Уже известно, что преступники скрылись на Audi A6. Позднее на подземной автостоянке в Дрездене был найден сожженный автомобиль той же марки. Полиция утверждает, что этот сценарий, поджог трансформатора и машины, проникновение через окно, ей знаком.

Также повели себя злоумышленники, укравшие в 2017 году из немецкого музея Боде канадскую золотую монету Big Maple Leaf («Большой кленовый лист») весом в 100 килограммов. Объект, вошедший в книгу рекордов Гинесса из-за высочайшего содержания золота (999.99/1000), был продан в 2010 году на аукционе за четыре миллиона долларов.

Кстати, ее так и не нашли, что не добавляет энтузиазма немецким музейщикам. Они утверждают, что продать похищенные предметы искусства в открытую не удастся, они слишком известны. Разделять их и продавать по частям смысла не имеет, они ценны в ансамбле. Стоимость алмазов и бриллиантов самих по себе не так уж высока.

Но весьма настораживает целеустремленность, с которой воры действовали в сокровищнице. Они не отвлекались ни на что другое. Если речь идет о заказе частного коллекционера, мировое сообщество рискует больше никогда не увидеть украденные драгоценности.