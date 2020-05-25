СМИ: цены на газ в Европе могут опуститься до минусовых значений

Цена на природный газ может резко снизиться из-за обстановки на энергетическом рынке Европы. Аналитики не исключают, что значения будут отрицательными.

Ситуация беспокоит трейдеров, о чем уже писало агентство Reuters. Игроки фондовых бирж и эксперты подтвердили сайту РБК их опасения. Не исключено, что ситуация с газовыми котировками будет складываться аналогично происходившему с нефтью WTI. Она торговалась по отрицательной стоимости.

Нулевые или даже отрицательные цены на газ заставят продавцов голубого топлива отдавать его бесплатно или доплачивать за то, чтобы его забрали.

Эксперты отмечают, что газовый рынок Европы дестабилизирован и для этого есть основная причина: затоваривание хранилищ. Потребление топлива снизилось из-за пандемии коронавируса и относительно теплой зимней погоды. Спрос уменьшался при нормальном предложении.

Единственный способ превышения предложения над спросом при переполненных хранилищах — отрицательные цены. Аналитики напомнили, что это базовый закон экономики.