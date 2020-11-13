СМИ: Трамп задумал уволить главу агентства кибербезопасности США

В Агентстве по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) может смениться директор. Не исключено, что действующий президент Дональд Трамп уволит главу CISA Кристофера Кребса.

Возможность ухода Кребса, пока Трамп находится на своем посту, озвучило издание The Hill со ссылкой на собственные источники.

Перед выборами американского президента CISA запустило в работу сайт Rumor control, или «Контроль слухов». Ресурс должен был бороться с непроверенными источниками данных и дезинформацией во время голосования. В том числе он опроверг некоторые заявления, сделанные командой Трампа — они касались вероятного мошенничества и допущенных в ходе выборов нарушениях. Белому дому эти материалы не понравились.

Сенатор Марк Уорнер из комитета по разведке вступился за Кребса после того, как стали говорить о его возможной отставке. Он указал на большую работу, которую проделал глава CISA.

«Нет оснований для отстранения его от должности», — подчеркнул Уорненр в Twitter. В комитете согласились с тем, что CISA стало надежным источником информации о выборах именно благодаря Кребсу. И его увольнение будет значить, что Дональд Трамп готов лгать о голосовании.

Белый дом пока не дал официальных комментариев по поводу отставки Кристофера Кребса. После президентских выборов Трамп уже успел отправить в отставку Марка Эспера, который возглавлял Пентагон.